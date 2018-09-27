Узбекская Профессиональная футбольная лига намерена сотрудничать с немецкой «Бундеслигой» и испанской «Ла Лигой»

27 сентября 2018 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Немецкая «Бундеслига» и Профессиональная футбольная лига Узбекистана (УзПФЛ) подпишут меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе УзПФЛ.

Об этом стало известно по итогам переговоров генерального директора УзПФЛ Омона Гафурова и главы отдела международных отношений немецкой «Бундеслиги» Бернда Вилмса, которые состоялись в Мадриде.

Согласно информации, стороны будут сотрудничать в таких направлениях как работа с болельщиками, футбольные академии и товарищеские игры. Ожидается, что в ближайшее время в Ташкент прибудут представители «Бундеслиги».

Отметим, что 24-25 сентября в столице Испании городе Мадрид проходил всемирный футбольный саммит. В мероприятии приняли участие и представители УзПФЛ.

Кроме того, были проведены переговоры с Карлосом Пулидо, вице-президентом компании «Adidas Generation», которая непосредственно сотрудничает с мадридским «Реалом». «Adidas Generation» осуществляет проекты по организации товарищеских матчей и учебно-тренировочных сборов с известными клубами под брендом «Adidas».

Делегация Узбекистана также намерена провести переговоры с испанской «Ла Лигой» и академией мадридского «Реала» с целью обсуждения ряда совместных проектов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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