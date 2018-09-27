Стала известна дата визита Путина в Узбекистан

27 сентября 2018 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин посетит Узбекистан 18-19 октября, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на данные Министерство внешней торговли Узбекистана.

"18-19 октября текущего года в Ташкенте состоится встреча глав Узбекистана и России – Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. В рамках официального визита российского президента пройдет первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества", – отметили в министерстве.

Россия на сегодняшний день является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца года их число превысит тысячу. Активно себя в России проявляет и узбекский бизнес, который открыл уже более чем 560 предприятий.

Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года он составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9 процента.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 процента и достиг почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7 процента, а импорт – на 28,1 процента. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.

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