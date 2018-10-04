Страны Центральной Азии объединяет общее прошлое и будущее - постпред Узбекистана при ООН

4 октября 2018 11:57 (UTC+04:00)

Главным внешнеполитическим приоритетом Узбекистана остается Центральная Азия. Об этом. как передаёт "UzDaily.uz", заявил постоянный представитель Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов в ходе своего выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что сегодня ситуация в этом регионе фундаментально отличается от той, которая была еще совсем недавно. Благодаря совместным усилиям стран региона за короткое время в Центральной Азии сформировалась принципиально новая политическая атмосфера, существенно повысился уровень политического доверия, укрепились традиционно дружественные и добрососедские связи.

Представитель Узбекистана подчеркнул, что достигнутые договоренности позволили открыть десятки пропускных пунктов на границах Узбекистана с сопредельными странами, либерализовать визовый режим. Товарооборот Узбекистана с государствами региона в 2017 году увеличился на 20 процентов, по итогам 1-го полугодия 2018 года - на 50 процентов.

«Самое главное - утвердилось понимание того, что нас объединяет не только общее прошлое, но и одно будущее. Высокий уровень регионального взаимодействия в Центральной Азии получает широкую международную поддержку. В этой связи хотел бы выразить слова искренней благодарности всем нашим партнерам и друзьям, оказавшим помощь в подготовке и принятии недавно исторически важной резолюции Генассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», - отметил дипломат.

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