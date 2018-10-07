Узнацбанк подписал соглашение с банком Crédit Agricole на 300 млн. евро

7 октября 2018 02:30 (UTC+04:00)

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан подписал заемное соглашение с банком Crédit Agricole S.A. на сумму 300 млн. евро, передает UzDaily.uz.

Документ был подписан 5 октября 2018 года в Париже в рамках Узбекского-Французского бизнес форума и в преддверии государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию.

Кредитная линия банка Credit Agricole S.A привлекается без предоставления государственной гарантии.

Средства французского банка будут использованы на финансирование инвестиционных проектов в Узбекистане под страховые покрытия экспортно-кредитных агентств.

Credit Agricole S.A. также готов предложить услуги по торговому финансированию для осуществления поставок оборудования и технологий из Франции и других стран Европы.

Credit Agricole S.A. будет оказывать консультационные услуги для содействия узбекским предпринимателям в налаживании связей с французским бизнесом.

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