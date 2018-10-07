В Париже прошел узбекско-французский бизнес-форум

7 октября 2018 06:07 (UTC+04:00)

Представители Узбекистана и Франции обсудили вопросы развития сотрудничества между странами, передает UzDaily.uz.

Деловые круги Франции получили информацию о проводимых в Узбекистане экономических реформах, факторах развития малого бизнеса и частного предпринимательства, перспективах вложения инвестиций.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в различных сферах.

В рамках форума специалисты АО «Узбекэнерго», «Узстройматериалы», «Узшаробсаноат», «Узчармсаноат», крупных отечественных предприятий и субъектов частного предпринимательства провели переговоры с представителями почти 100 крупных французских производственных компаний, малого и среднего бизнеса.

Участники обсудили перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Рассматривались также вопросы, связанные с реализацией новых инвестиционных проектов, в том числе их основные параметры и источники финансирования.

По итогам 2017 года взаимный товарооборот достиг $251,6 млн. С января по август нынешнего года этот показатель составил $195,1 млн.

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