Национальный банк Узбекистана подписал два соглашения с NATIXIS на 500 миллионов евро

7 октября 2018 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Узбекистана (НБУ) подписал два соглашения с французским банком NATIXIS на общую сумму 500 миллионов евро, сообщает Podrobno.uz.

Документ был подписан 5 октября в Париже в рамках Узбекско-французского бизнес-форума.

"Соглашениями предусматривается расширение сотрудничества по финансированию крупных инвестиционных проектов, а также проектов малого и среднего бизнеса, предусматривающих импорт высокотехнологического оборудования и услуг из Франции и других стран Евросоюза, под страховые покрытия экспортно-кредитных агентств", – отметили в узбекском банке.

В рамках достигнутых соглашений предполагается реализация проектов в области экспортного финансирования, оказание содействия по вхождению на европейские рынки капитала, а также выделение кредитов на осуществление стратегических проектов.

Налаживание сотрудничества с банком NATIXIS предаст новый импульс развитию торгово-экономических отношений между двумя странами, позволит привлечь долгосрочные кредитные ресурсы на благоприятных условиях и создаст новые инвестиционные возможности для бизнеса в Узбекистане.

NATIXIS – один из крупнейших французских корпоративных и инвестиционных банков, входит в состав BPCE Group и является четвёртым по величине банком Франции.

Напомним, что НБУ в рамках бизнес-форума также подписал заемное соглашение с французским банком Crédit Agricole на 300 миллионов евро.

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