Столицу Узбекистана украшают к приезду Путина

БАКУ /Trend/ - Ташкент 18-19 октября с официальным визитом посетит президент России Владимир Путин. Столичные власти уже активно готовятся к этому событию, передаёт "Подробно.uz".

В частности, две многоэтажки, расположенные рядом с Международным аэропортом имени Ислама Каримова, украсили иллюминацией, стилизованной под российский и узбекский флаги.

Напомним, что во время визита российского президента в Ташкенте пройдут Дни Москвы, которые обещают быть насыщенными, яркими и интересными. Будут организованы такие мероприятия, как выступление кадетского корпуса, открытие выставки-презентации Московского Зоопарка, проведение дружеского турнира по фехтованию и самбо, презентация русской кухни и продуктов и многое другое.

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