Uzcard и литовская ASHBURN International подписали контракт на поставку новых терминалов

Компания ASHBURN International (Литва), которая специализируется на решениях по управлению и мониторингу сетей POS-терминалов, подписала долгосрочное стратегическое партнерское соглашение с Единым общереспубликанским процессинговым центром Узбекистана (ЕОПЦ), сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В рамках подписанного соглашения, которое будет действовать не менее 10 лет, ASHBURN International предоставит для установки разработанное компанией программное обеспечение TransLink.iQ, адаптированное для узбекского рынка.

Также было достигнуто соглашение о поставках новых платежных терминалов и продаже более 250 000 лицензий для администрируемых ЕОПЦ POS-терминалов, которые принадлежат 28 банкам Узбекистана. Единый общереспубликанский процессинговый центр прогнозирует, что в течение нескольких лет к платформе TransLink.iQ будет подключено еще более чем 50 000 POS-терминалов в год.

"Среди преимуществ TransLink.iQ – не только совместимость с POS-терминалами различных производителей, но и возможность оптимизации бизнес-расходов, обновления программного обеспечения, мониторинга в режиме реального времени и удаленного управления сети POS-терминалов. Платформа позволяет автоматизировать управление криптографическими ключами, удаленно фиксировать и реагировать на возможные сбои эквайринговых сетей", – отметили в Uzcard.

Решение TransLink.iQ разработано в соответствии с требованиями международных платежных систем, EMV и наивысших стандартов безопасности PCI, что гарантирует надежную защиту данных владельцев карт.

ASHBURN International, входящая в группу предприятий Penki kontinentai, предлагает решения, обеспечивающие мониторинг и управление сетью POS-терминалов, передачу данных по транзакциям, управление программ лояльности.

Компания также предоставляет услуги по аренде, установке и обслуживанию банковского оборудования. ASHBURN International является официальным партнером крупнейшего в мире производителя POS-терминалов Ingenico Group в странах Балтии, Средней Азии и Закавказья

Программное обеспечение и оборудование, предоставляемые компанией, сертифицированы и соответствуют требованиям стандарта EMV международных организаций VISAInternational, Mastercard Incorporated, American Express, Diners Club International, JCB и UnionPay International.

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