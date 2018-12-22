ЕС поставит Узбекистану мобильные лаборатории по мониторингу безопасности

22 декабря 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) поставит Узбекистану мобильные лаборатории по мониторингу безопасности, сообщает Trend в субботу со ссылкой на РИА Новости.

Об этом делегация республики во главе с руководителем госинспекции «Промгеокомтехнадзор» Бахтиером Гулямовым договорилась с институтами и организациями ЕС и Бельгии.

Стороны обсудили организацию краткосрочных программ по ядерной безопасности, снижение рисков воздействия химических, биологических, радиологических и ядерных материалов, а также остановились на вопросах подготовки и повышения квалификации специалистов в Узбекистане.

Помимо лабораторий, ЕС также передаст республике системы для дистанционного обучения.

Напомним, что в декабре правительство Узбекистана утвердило национальный план действий республики в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности до 2021 года.

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