Минфин Узбекистана опубликовал список продуктов, освобожденных от НДС

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Узбекистана опубликовало перечень производимой в стране продовольственной продукции, оборот по реализации которой освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС), передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В перечень вошли: мясо (говядина, баранина, курятина), а также животные (скот и птица) в живом виде и продукты их убоя; рыба; картофель; лук; яйца; рис (все сорта); сахар; хлебобулочные изделия (при производстве и реализации).

Льгота по освобождению от НДС применяется при оптовой и розничной реализации продукции.

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