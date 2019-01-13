В одном из грузовых составов, прибывших в Узбекистан, обнаружено взрывное устройство

В одном из грузовых составов, въехавших в Узбекистан со стороны сопредельного государства, было обнаружено взрывное устройство, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана обнаружили в одном из вагонов грузового поезда, прибывшего из Туркменистана в Сурхандарьинскую область, тротиловую шашку весом в 200 граммов и детонатор.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

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