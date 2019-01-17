Fitch обнародовало рейтинги четырех банков Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») четырех государственных банков Узбекистана с уровня «B+» до «ВB-», сообщает в четверг Trend со ссылкой на UzDaily.

Проведенные рейтинговые действия затронули следующие банки: УАКБ "Узпромстройбанк", АКБ "Асака", ОАКБ "Агробанк" и ОАК "Микрокредитбанк". Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

Агентство отмечает, что РДЭ, рейтинги поддержки и уровни поддержки долгосрочных РДЭ четырех рассматриваемых банков были повышены после того, как Fitch присвоило Узбекистану долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте «BB-» со «Стабильным прогнозом».

Напомним, что Fitch присвоило Узбекистану рейтинги дефолта эмитента «BB-», прогноз «Стабильный».

Рейтинги этих четырех банков на одном уровне с суверенными отражают мнение Fitch о высокой готовности властей Узбекистана предоставлять им поддержку в случае необходимости с учетом: мажоритарной доли государства в капитале банков; высокой системной значимости ("Узпромстройбанк" и Банк "Асака") и важной роли банков в проводимой политике (в меньшей степени у "Микрокредитбанка"); высокой гибкости государства в плане предоставления поддержки, о чем свидетельствуют значительные международные резервы в размере 26 миллиардов долларов на конец третьего квартала 2018 года; государственных гарантий по крупнейшим кредитам банков ("Узпромстройбанк" и Банк "Асака"), а также значительной доли фондирования, связанного с государством (полученного от Фонда реконструкции и развития Узбекистана и других компаний в госсобственности); позитивной истории поддержки капиталом и ликвидностью, предоставленной государственным банкам (только за 2017 год взносы капитала составили 670 миллионов долларов).

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