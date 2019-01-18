В Узбекистане утверждена госпрограмма на 2019 год

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития», сообщает Trend в пятницу со ссылкой на UzDaily.

В документе отмечается, что в рамках программы будут осуществлены проекты на сумму 16,9 трлн сумов и 8,1 млрд долларов.

В документе отражены конкретные шаги, которые будут предприняты в текущем году в таких направлениях, как совершенствование системы государственного и общественного строительства, верховенство закона, реформирование судебно-правовой системы, развитие и либерализация экономики, развитие социальной сферы, обеспечение безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, а также осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной политики. В ходе «круглого стола» были обсуждены все аспекты проекта Государственной программы на 2019 год.

Согласно Программе, предлагается внедрение практики утверждения членов Правительства Олий Мажлисом, а руководителей территориальных госорганов – соответствующими Кенгашами народных депутатов.

В документе особое внимание уделено сфере развития экономики и привлечения активных инвестиций. В частности, предусмотрен целый ряд масштабных мер, направленных на коренную модернизацию экономики страны, обеспечение стабильности цен на потребительские товары, внедрение новых механизмов привлечения прямых иностранных и местных инвестиций, обеспечение эффективности проводимых реформ.

В их числе полное внедрение современной системы национальных счетов с 1 января 2020 года, а до 1 сентября 2019 года - разработка новой редакции Налогового кодекса, предусматривающего отмену льгот и преференций по налогам, разработка Национальной концепции цифровой экономики, реформирование и ускоренное развитие рынка страхования и разработка новой редакции закона «О страховой деятельности».

В Программе предусматривается работа по повышению международного суверенного кредитного рейтинга страны и ее вхождению в рейтинг глобальной конкурентоспособности путем осуществления борьбы с «теневой экономикой» и резкого снижения ее доли в ВВП.

Создается Экспертный совет при Президенте Узбекистана, который займется консультационным и экспертным сопровождением реформ, а также выработкой предложений по актуальным вопросам реформирования общественной и государственной жизни, развития социальной сферы и экономики, в том числе улучшения инвестиционного климата в стране.

В состав Совета войдут предприниматели, видные государственные и общественные деятели, ученые, в том числе из числа граждан иностранных государств и соотечественников, проживающих за рубежом.

Согласно документу, в Узбекистане создается Фонд прямых инвестиций с капиталом в размере 1 млрд долларов.

Фонд будет привлекать прямые иностранные инвестиции и инновационные технологии в расширение производственного потенциала, а также дальнейшее повышение конкурентоспособности экономики республики.

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