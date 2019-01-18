БАКУ /Trend/ - В Ташкенте откроется постоянный офис Конфедерации индийской промышленности.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на uza.uz, об этом сказал председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов в ходе первого заседания узбекско-индийского делового совета в городе Ахмадабаде индийского штата Гуджарат.

Председатель ТПП отметил, что узбекско-индийский деловой совет создан с целью дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в таких направлениях, как фармацевтика, текстильная промышленность, сфера услуг, логистика и инвестиции. Конфедерация индийской промышленности и предприниматели этой страны выразили намерение направить свои делегации в Узбекистан. Также мы достигли договоренности об открытии в Ташкенте постоянного офиса Конфедерации индийской промышленности и проведении второго заседания в октябре», - сказал Икрамов.

Как сообщается, между представителями узбекского бизнеса и индийскими деловыми людьми состоялся открытый диалог по налаживанию и расширению партнерства в указанных сферах и отраслях.

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