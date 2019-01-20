БАКУ/ Trend/ - Ведущие ритейлеры США проявляют серьезный интерес к сотрудничеству с Узбекистаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на UzDaily, об этом было заявлено в ходе переговоров между послом Узбекистана в США Жавлоном Вахабовым и президентом Ассоциации модной индустрии США (USFIA) Джулией Хьюз в Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе переговоров обсуждены перспективы налаживания сотрудничества страны с ведущими ритейлерами США по организации производства текстильной продукции, заказанной американскими компаниями. Президент USFIA была подробно проинформирована о принимаемых правительством Узбекистана мерах по либерализации национальной экономики и созданию благоприятного инвестиционного климата в республике.

Особое внимание было уделено обсуждению достигнутого Узбекистаном за последние годы прогресса в сфере искоренения принудительного труда, что нашло свое достойное отражение в докладах Госдепартамента и министерства труда США, а узбекский хлопок полностью исключен из списка товаров, произведенных с использованием детского труда.

Джулия Хьюз отметила, что члены USFIA «наблюдают за стремительным прогрессом в Узбекистане как в экономическом развитии, так и в обеспечении прав человека".

По словам главы ассоциации, сообщество USFIA расценивает состоявшийся в октябре 2018 года визит министра торговли США Уилбура Росса в Узбекистан как сигнал для расширения всестороннего делового партнерства. Она подчеркнула, что в настоящее время ведущие американские бренды находятся в поисках новых поставщиков, а импорт из стран Центральной Азии становится для них все более востребованным.

В качестве первого шага в этом направлении и с целью изучения текстильного потенциала она планирует посетить Узбекистан с рабочим визитом в первой половине текущего года в сопровождении членов USFIA.

По итогам переговоров с главой ассоциации достигнута договоренность о проведении “круглого стола” и презентации текстильной индустрии Узбекистана в Нью-Йорке с участием текстильных брендов, входящих в состав USFIA, в феврале-марте 2019 года.

Образованная в 1989 году ассоциация объединяет более 150 известных американских модных брендов, импортеров и ритейлеров. Среди членов USFIA такие известные компании, как «LeviStrauss», «Michael Kors», «TommyHilfiger», «Kohl's», «OldNavy» и другие.

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