Франция выделила полмиллиона долларов на разработку ТЭО завода по выпуску стекла в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Правительство Франции приняло решение о выделении грантовых средств компании "Фивс Стейн" в размере 575 тысяч долларов на разработку технико-экономического обоснования проекта строительства нового завода в Джизакской области Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров, проводимых во Франции делегацией Узбекистана во главе с заместителем хокима Джизакской области Азимом Ахмедхаджаевым.

Согласно программе визита в субботу была проведена встреча с руководством компании "Фивс Стейн", целью которой стало ускорение ранее достигнутых договоренностей по строительству завода после официального визита главы нашего государства во Францию в октябре прошлого года.

Так, в рамках проекта в Джизакской области планируется создать предприятие по производству архитектурного и автомобильного стекла. Запланированный к строительству завод, с общим объемом инвестиций свыше 100 миллионов долларов, рассчитан на выпуск 600 тонн стекла в день и позволит создать более 200 постоянных рабочих мест.

По итогам переговоров также подписано соглашение по дальнейшему сотрудничеству между хокимиятом Джизакской области и компанией "Фивс Стейн" в данном направлении.

"Фивс Стейн" является одной из ведущих компаний по производству оборудования и производственных линий по выпуску стекла и имеет более 200-летный опыт работы на международном уровне. У компании имеется 100 филиалов и региональных офисов более чем в 30 странах мира. За минувшие 20 лет компания построила 22 завода в таких странах, как Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и Россия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.