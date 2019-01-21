Узбекистан и Южная Корея реализуют проекты по производству сорочечных и смесевых тканей

БАКУ/Trend/ - Узбекистан и Республика Корея реализуют проекты по производству сорочечных и смесевых тканей, сообщает Trend со ссылкой на UzDaily.

В соответствии с постановлением президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему укреплению и расширению двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Корея», Ассоциацией «Узтекстильпром» ведутся работы по реализации проекта организации производства сорочечных и других видов тканей.

Отметим, что по итогам визита корейской делегации в Узбекистан в ноябре-декабре 2018 года местом дислокации текстильного технопарка была выбрана Ташкентская область, Пскентский район. В рамках визита также была организована встреча в хокимияте Ташкентской области.

В рамках нынешнего визита южнокорейской делегации состоялась встреча с руководством Ассоциации «Узтекстильпром», в ходе которой обсуждены инвестиционные предложения для сотрудничества в текстильной отрасли.

В свою очередь корейская сторона выразила готовность реализовать проект создания производства сорочечных и других видов тканей, а также готовых изделий на сумму 10 миллионов долларов США в Ташкентской области, мощностью производства 1,8 миллиона квадратных метров смесовой ткани. Проект планируется реализовать совместно с отечественной компанией «Истиклол дизайн».

На встрече обсуждена разработка бизнес-плана проекта, а также представлена информация о текущем состоянии рынка смесевых тканей в Узбекистане.

В продолжение развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности республики, в конце декабря прошлого года, Ассоциацией «Узтекстильпром» был организован визит делегации корейской компании «YoungNam Spinning Co., LTD» во главе с президентом компании Ванг Ёнг Кимом (Mr.Wang Yong Kim) в Узбекистан.

Целью визита делегации стало ознакомление с инвестиционным потенциалом республики, а также проведение предварительных экономических и маркетинговых исследований.

В рамках пребывания корейской делегации были организованы встречи в Ассоциации «Узтекстильпром», в хокимиятах Ташкентской и Самаркандской области, а также посещение предлагаемых для реализации производственных площадей в этих областях.

По итогам визита компания выразила заинтересованность в реализации инвестиционного проекта по организации выпуска текстильной продукции в Самаркандской области.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.