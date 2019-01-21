Узбекистан подписал рамочное соглашение с Эксимбанком Индии

21 января 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан подписал рамочное соглашение с Эксимбанком Индии, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на UzDaily.

18 января в индийском городе Гандинагар в рамках международного саммита «Динамичный Гуджарат-2019» состоялся страновой семинар Узбекистана с участием Шамиля Бурнашева, заместителя председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

Проведение страновых семинаров является обязательной частью программы саммита для участников-партнеров, где представители страновых делегаций имеют возможность проинформировать представителей правительственных и деловых кругов Индии об условиях и особенностях внешнеэкономической деятельности, правовых аспектах и налогообложении, инвестиционном и экспортном потенциале.

Модератором странового семинара Узбекистана выступил Адхам Икрамов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана, при участии Сахиба Саифназарова, заместителя министра экономики и промышленности, Улугбека Касимходжаева, и.о первого заместителя председателя Государственного комитета по развитию туризма, Тимура Мухамеджанова, заместителя председателя правления АО «Узстройматериалы» и Ильхома Хайдарова, председателя Ассоциации «Узтекстильпром».

В ходе мероприятия состоялись тематические презентации, демонстрирующие потенциал сотрудничества по отраслевым направлениям.

В своем выступлении Шамиль Бурнашев особо отметил, что интенсификация отношений между Узбекистаном и Индией является стратегической задачей для обеих стран на ближайшие годы. И 2018 год можно считать одной из точек отсчета в качественно новом уровне двустороннего сотрудничества, о чем свидетельствует рост числа индийских компаний на территории Узбекистана. На первое января 2019 года в стране осуществляют деятельность 170 компаний с участием индийского капитала.

Далее состоялась сессия вопросов и ответов. Наибольший интерес индийской бизнес-аудитории был отмечен в сферах здравоохранения, фармацевтики, производства текстильной продукции и современных строительных материалов.

В рамках международного саммита «Динамичный Гуджарат -2019» состоялась церемония подписания рамочного соглашения с Эксимбанком Индии на 200 миллионов долларов.

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