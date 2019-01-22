Французские компании ознакомились с инвестиционным потенциалом Джизакской области Узбекистана

БАКУ/Trend/ - В Торгово-промышленной палате французского региона Нормандия состоялся узбекско-французский бизнес-форум, Trend сообщает со ссылкой на UzDaily.

В форуме приняли участие представители парламента Франции, Администрации города Флер, деловые круги региона, а также делегации Джизакской области.

По данным ИА «Дуне», на мероприятии были представлены такие ведущие французские компании, как Bocage, Kiplay, Gillot, Fléchard, Norhuil, Biscuiterie de l'Abbaye, La Monnerie, IMV Technologies и другие.

В рамках бизнес - форума, узбекская сторона представила информацию о реформах и преобразованиях в Узбекистане, направленных на создание благоприятной деловой среды, усиление гарантий прав субъектов предпринимательства, развитие корпоративного управления, привлечение иностранных инвестиций и обеспечение всесторонней поддержки инвесторов. Собравшиеся узнали об инвестиционном и туристическом потенциале Джизакской области, пилотном проекте «Передовой регион» («Илғор ҳудуд»), предполагающем ускоренное развитие и улучшение условий жизни жителей региона.

Французская сторона, в свою очередь, ознакомила представителей Узбекистана с экономическим, научным и кадровым потенциалом департамента Орн, который включает 3 округа, 21 кантон и 389 коммун. Отмечалось, что здесь развиты сельскохозяйственная сфера и промышленность, функционируют малые и средние промышленные предприятия по переработке сельскохозяйственной, молочной продукции, хлопка, производству текстиля и продовольственных товаров.

Орн также привлекает туристов своей природой и гастрономией. Регион активно взаимодействует с компаниями из США, Германии, Великобритании и других стран.

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