Президент Узбекистана и Канцлер Германии вывели отношения между странами на новый уровень

БАКУ/Trend/ - Узбекистан и Германия имеют все возможности для увеличения объема двустороннего торгового оборота с 700 миллионов евро до 1 миллиарда евро. Об этом говорилось на переговорах президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, находящегося с официальным визитом в Берлине, с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, 21 января, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.uz.

Ангела Меркель отметила, что визит президента Узбекистана после долгого перерыва имеет значение и придаст мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

"Мы хотим быть надежным партнером Узбекистана, знаем, что расширение связей между нашими странами более чем возможно", – сказала канцлер.

Стороны выразили удовлетворение ускоренно развивающимися в последние годы двусторонними связями, обогащением их новым содержанием, активизацией политического диалога.

В повестке переговоров было состояние и перспективы взаимодействия в области политики и безопасности, торговли, технологий и инноваций, инвестиций, образования и культуры.

На встрече Президента Узбекистана и Федерального канцлера Германии особое внимание было уделено усилению взаимодействия в борьбе против современных вызовов и угроз, прежде всего таких, как терроризм и экстремизм. Ключевым вопросом является скорейший запуск мирного процесса в Афганистане.

Также был отмечен большой потенциал взаимодействия в области среднего, профессионального и высшего образования, расширении сети школ с углубленным изучением немецкого языка, развитии связей с ведущими германскими вузами.

В рамках визита подписано 9 межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций. Кроме того, достигнуты договоренности о реализации новых крупных проектов в партнерстве с немецкими компаниями Siemens, ThyssenKrupp, Claas, MAN, Knauf, Linde, Papenburg, Humana, Volkswagen и другими.

Ранее тем же днем, Шавкат Мирзиёев и президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретились во дворце Бельвю в Берлине. Лидер Узбекистана предложил наладить диалог в формате "Центральная Азия + Германия” и пригласил Штайнмайера посетить Узбекистан с ответным визитом. Федеральный президент заявил о готовности посетить Узбекистан весной этого года.

В Узбекистане осуществляют деятельность 132 предприятия с участием инвесторов из Германии, включая 33 предприятия со 100-процентным немецким капиталом и представительства 31 компании.

В стране проживают более 8000 этнических немцев. Свыше 400 тысяч учащихся изучают немецкий язык. Накануне визита школам в Ташкенте, Самарканде и Бухаре присвоены имена немецких ученых и мыслителей.

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