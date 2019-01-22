В Берлине организована презентация сельскохозяйственной продукции Узбекистана

БАКУ/Trend/ - С 17 по 27 января в Берлине проходит крупнейший форум в сфере агропромышленности - международной выставка «Зелёная неделя 2019», сообщает Trend со ссылкой на UzDaily.

В рамках международной выставки, 18 января состоялось официальное открытие узбекского стенда, где организована презентация сельскохозяйственной, плодоовощной и алкогольной продукции Узбекистана, а также национальной кухни и туристического потенциала страны. Работа стенда продлится до 27 января, сообщает пресс-служба министерства внешней торговли.

К тому же, начата работа «кооперационной биржи» в формате G2B и B2B. Прибывшие в Берлин представители бизнеса Узбекистана ведут переговоры по формированию пакета торгово-экономических контрактов, а также заключению соглашений об установлении и расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества с предпринимателями из Германии.

В рамках мероприятий «Зелёной недели» прошел глобальный Форум питания и агрокультуры (GFFA). Выступая на церемонии открытия, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила важность данного мероприятия.

«Отрадно, что около 70 делегатов-министров, курирующих вопросы сельского хозяйства и торговли, собрались в одном месте», - отметила Федеральный канцлер.

В данном контексте Ангела Меркель сравнила данную площадку с Давосским экономическим форумом, на котором обсуждаются актуальные вопросы глобальной повестки дня.

В ходе форума с докладом со стороны Узбекистана выступил министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев. Он ознакомил участников форума о проводимых в Узбекистане комплексных реформах для развития торгово-экономической сферы и потенциале сельскохозяйственной отрасли страны. В частности, было отмечено, что с 2000 года по сегодняшний день сельское хозяйство Узбекистана стабильно растет с темпом 6,6 процентов ежегодно, что намного больше среднего показателя по миру в 2,8 процентов. Кроме того, министр подчеркнул, что к 2021 году планируется увеличить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции до 5 млрд долларов США.

Кроме того, были проведены переговоры с министром сельского хозяйства Германии Юлией Клёкнер, в ходе которых стороны обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленности.

В этом году на выставке «Зелёной недели» ожидается участие более 400 тысяч посетителей, а также проведение ряда конференций и презентаций.

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