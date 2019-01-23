Узбекистан и Россия увеличили торговый оборот в 2018 г.

БАКУ /Trend/ - Торговый оборот Узбекистана и России в 2018 году увеличился на 21,2 процента до 5,73 миллиарда долларов по сравнению с 2017 годом, сообщает Trend в среду со ссылкой на Podrobno.uz.

Согласно Госкомстату, объем экспорта из Узбекистана в Россию по итогам прошлого года увеличился на 6,8 процентов и составил 2,193 миллиарда долларов, в то время как объем импорта составил 3,537 миллиарда долларов (+30,6 процента).

Россия по итогам указанного периода заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей в общем внешнеторговом обороте, составляющей 16,9 процента. На первом месте Китай с долей в 19 процентов.

По данным статистического ведомства, российский рынок стал основным для экспорта узбекского текстиля с 639,6 миллиона долларов, что на 25 процентов выше по сравнению с 2017 годом и вторым - по поставкам плодоовощной продукции —164,8 миллиона долларов (+1,45 раза).

Узбекистан также увеличил экспорт в Россию природного газа до 583,5 миллиона долларов (+27,3 процентов) и продовольственных товаров - до 186,5 миллиона долларов (+29 процентов).

Как отметили в комитете, рост российского импорта в Узбекистан был обусловлен увеличением поставок машин и оборудования до 937 миллионов долларов (+1,7 раза), металлопроката - до 775,2 миллиона долларов (+1,42 раза) и химической продукции - до 366,7 миллиона долларов (+1,3 раза).

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