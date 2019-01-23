Турецкая компания приступила к разработке дизайна нового терминала в аэропорту Ташкент

23 января 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турецкая компания Yildirim Hollding A.S. приступила к разработке концептуального дизайна нового пассажирского терминала в аэропорту Ташкент, сообщает в среду Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"В перспективе до 2021 года планируется реализация ряда проектов, предусматривающих реконструкцию и модернизацию инфраструктуры, в том числе реконструкцию аэровокзалов и взлетно-посадочных полос в Термезе, Самарканде и других городах, а также строительство международного пассажирского терминала в столице. В настоящее время Yildirim Hollding A.S. приступила к разработке базового концептуального дизайна проекта по возведению пассажирского терминала на базе существующего "Ташкент-2", – отметили в "Узбекистон хаво йуллари".

Напомним, что 15 июня минувшего года в аэропорту Ташкента был введен в эксплуатацию новый терминал для прилетающих пассажиров международных авиалиний с пропускной способностью до 1200 пассажиров в час.

В новом терминале установлено новое инженерно-технологическое оборудование, действуют "зеленый" и "красный коридоры", 4 багажные ленты, 24 пункта паспортного контроля, пункт визового обеспечения, два пункта обмена валюты, два магазина Duty free и два кафе-бара.

Время прохождения паспортного контроля сократилось до 7-10 минут. Таким образом, прилетающие гости, и граждане Узбекистана смогут завершить все формальные процедуры в аэропорту за 20 – 30 минут.

Отметим, что сегодня в аэропорту "Ташкент" функционируют 4 пассажирских терминала, 2 взлетно-посадочные полосы, имеется 101 стояночное место для самолетов разного типа. Из столичной воздушной гавани осуществляются полеты по 10 внутриреспубликанским и более 40 международным направлениям.

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