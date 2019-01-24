«Эксимбанк» Венгрии намерен расширить сотрудничество с узбекскими финансовыми институтами

24 января 2019 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация АКБ «Агробанк» Узбекистана во главе с председателем правления Рустамом Маматкуловым посетила столицу Венгрии Будапешт 15-16 января 2019 года, Trend сообщает со ссылкой на UzDaily.

Согласно информации посольства Узбекистана в Австрии, на встречах узбекской делегации с венгерскими партнерами обсуждались практические вопросы сотрудничества.

В беседе с заместителем генерального директора «Эксимбанка» Венгрии Иштваном Сабо были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества между двумя финансовыми институтами. Во время беседы был презентован потенциал АКБ «Агробанк», раскрыты возможности, предоставляемые банком для компаний и инвесторов, желающих создать хлопковые и зерновые кластеры.

Венгерская сторона дала высокую оценку темпам и масштабам экономических реформ в Узбекистане, инициированных Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Отмечено, что особого внимания заслуживает осуществленная в республике безболезненная либерализация валютно-финансового рынка.

Выразив заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с АКБ «Агробанк», руководитель «Эксимбанка» заявил о намерении значительно расширить сотрудничество с узбекскими банковско-финансовыми институтами, включая страховые организации.

По итогам встречи достигнута договоренность о работе над совместными проектами, чтобы добиться конкретных результатов в ближайшее время.

В ходе встречи с руководителем Будапештского отделения Торгово-промышленной палаты Ёжефом Ковачем обсуждены вопросы реализации совместно с венгерскими компаниями перспективных проектов в рамках льготных кредитных линий, выделяемых «Эксимбанком».

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