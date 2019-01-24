Узбекистан может использовать технологии американской Valmont Industries

24 января 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов провел переговоры в формате видеомоста с вице-президентом компании Valmont Industries Джошуа Диксоном 22 января 2019 года, Trend сообщает со ссылкой на UzDaily.

Согласно данным пресс-службы МИД Узбекистана, в ходе видеомоста были обсуждены перспективы внедрения ирригационных и водосберегающих технологий Valmont в условиях Узбекистана.

По итогам беседы достигнута договоренность об организации специального визита Джошуа Диксона в Узбекистан в феврале текущего года. Будет проведена развернутая презентация своих технологий, представлено оборудование дождевального орошения Valmont c последующей установкой в тестовом режиме в одном из районов области, а также предоставлено доступ к электронному порталу знаний Valley University узбекским фермерам, представляющему собой сертифицированную систему дистанционного обучения в сфере агрономии, ирригации, водо-сбережения и водораспределительных систем.

Джошуа Диксон в составе делегации Valmont посетил Ташкент в ноябре 2018 года и встретился с руководством министерств водного и сельского хозяйств, а также рядом фермеров, проявляющих интерес к технологическим решениям данной компании.

Valmont Industries – мировой лидер в области инженерных конструкций и ирригационных систем, крупнейший в мире разработчик и поставщик технологий и оборудования дождевального орошения с размером рыночной капитализации более 3 миллиардов долларов. Сегодня примерно половина орошаемых земель в США (свыше 10 миллионов гектаров) использует системы от Valmont.

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