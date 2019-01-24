Узбекистан и Корея сотрудничают в сфере внедрения современных IT-технологий в налоговом администрировании

БАКУ /Trend/ - Делегация Государственного налогового комитета Республики Узбекистан посетила ряд ведомств и компаний в Республике Корея, Trend сообщает со ссылкой на UzDaily.

Цель визита – ознакомление и изучение передового корейского опыта по внедрению современных IT-технологий в налоговом администрировании, модернизации центра обработки данных, а также созданию и организации деятельности коворкинг пространств и использованию бизнес-инкубационных центров для развития стартапов и их возможного применения в Узбекистане.

В рамках визита, состоялись встречи в Национальной информационно-исследовательской службе, компании «Plan I», Тэджонском центре разработок и экономических инноваций, Сеульском центре глобальных стартапов и в других ведомствах и компаниях.

В ходе встречи, состоявшейся в Национальной информационно-исследовательской службе министерства внутренних дел и безопасности Кореи, узбекская делегация ознакомилась с деятельностью службы, организации межведомственного единого центра обработки данных, а также автоматизацией налогового администрирования и способами взаимодействия с иными информационными системами. Состоялся обмен мнениями в данной области.

Корейские эксперты дали высокую оценку предпринимаемым в Узбекистане мерам по совершенствованию системы информационно-коммуникационных технологий и развитию электронной коммерции.

Также состоялись встречи в ряде компаний, занимающихся организацией коворкинг центров в государственном и частном секторах. В частности, в ходе встречи с представителем компании «Plan I» были представлены подробные материалы и информации об инфраструктуре коворкинг центров и их основных направлениях деятельности.

Стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в области повышения квалификации инженеров и программистов и реализации совместных проектов по созданию коворкинг центров в Узбекистане с привлечением корейской инвестиции.

Компания «Plan I» также заявила о своей готовности совместной реализации проекта организации коворкинг центра. Данный коворкинг центр будет играть роль своего рода единой площадки, где будут организованы современные методы обучения и интерактивные курсы повышения квалификации для программистов и специалистов ИКТ, в том числе фрилансеров.

По итогам встреч корейской стороной была выражена заинтересованность в участии в работе международных конференций в Узбекистане в области информационно-коммуникационных технологий, а также организации стажировок и курсов по повышению квалификации для узбекских специалистов.

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