Узбекистан и Корея сотрудничают в сфере внедрения современных IT-технологий в налоговом администрировании

24 января 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Государственного налогового комитета Республики Узбекистан посетила ряд ведомств и компаний в Республике Корея, Trend сообщает со ссылкой на UzDaily.

Цель визита – ознакомление и изучение передового корейского опыта по внедрению современных IT-технологий в налоговом администрировании, модернизации центра обработки данных, а также созданию и организации деятельности коворкинг пространств и использованию бизнес-инкубационных центров для развития стартапов и их возможного применения в Узбекистане.

В рамках визита, состоялись встречи в Национальной информационно-исследовательской службе, компании «Plan I», Тэджонском центре разработок и экономических инноваций, Сеульском центре глобальных стартапов и в других ведомствах и компаниях.

В ходе встречи, состоявшейся в Национальной информационно-исследовательской службе министерства внутренних дел и безопасности Кореи, узбекская делегация ознакомилась с деятельностью службы, организации межведомственного единого центра обработки данных, а также автоматизацией налогового администрирования и способами взаимодействия с иными информационными системами. Состоялся обмен мнениями в данной области.

Корейские эксперты дали высокую оценку предпринимаемым в Узбекистане мерам по совершенствованию системы информационно-коммуникационных технологий и развитию электронной коммерции.

Также состоялись встречи в ряде компаний, занимающихся организацией коворкинг центров в государственном и частном секторах. В частности, в ходе встречи с представителем компании «Plan I» были представлены подробные материалы и информации об инфраструктуре коворкинг центров и их основных направлениях деятельности.

Стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в области повышения квалификации инженеров и программистов и реализации совместных проектов по созданию коворкинг центров в Узбекистане с привлечением корейской инвестиции.

Компания «Plan I» также заявила о своей готовности совместной реализации проекта организации коворкинг центра. Данный коворкинг центр будет играть роль своего рода единой площадки, где будут организованы современные методы обучения и интерактивные курсы повышения квалификации для программистов и специалистов ИКТ, в том числе фрилансеров.

По итогам встреч корейской стороной была выражена заинтересованность в участии в работе международных конференций в Узбекистане в области информационно-коммуникационных технологий, а также организации стажировок и курсов по повышению квалификации для узбекских специалистов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан может использовать технологии американской Valmont Industries
Узбекистан 11:52
Узбекистан и Нидерланды обсудили перспективы развития сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Узбекистан 10:51
«Эксимбанк» Венгрии намерен расширить сотрудничество с узбекскими финансовыми институтами
Узбекистан 09:28
Турецкая компания приступила к разработке дизайна нового терминала в аэропорту Ташкент
Узбекистан 23 января 17:24
Животноводство в Узбекистане в 2018 году развивалось интенсивнее растениеводства
Узбекистан 23 января 16:52
Посол Узбекистана обсудил с российской Boos Lighting Group перспективы организации производства осветительных приборов
Узбекистан 23 января 16:45
Лента новостей
Прибыль азербайджанского NBC Bank сократилась
Финансы 13:30
Генсек ООН призвал к диалогу в Венесуэле
Другие страны 13:25
В Баку состоялся "круглый стол" на тему "Холокост и Ходжалы глазами современников" (ФОТО)
Политика 13:25
Электрички Баку-Сумгайыт-Баку не будут работать в воскресенье
Общество 13:16
МИД Китая подтвердил, что встреча "ядерной пятерки" пройдет 30 января
Китай 13:06
Всемирный экономический форум высоко ценит роль Азербайджана в развитии региона - эксперт
Политика 13:04
Азербайджанский AFB Bank сократил кредитование
Финансы 12:57
Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault
Европа 12:55
Туркменистан планирует экспортировать электроэнергию в Пакистан
Энергетика 12:50