Компании из Саудовской Аравии планируют построить сеть гостиниц в регионах Узбекистана

24 января 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компании JLL и Ajlan & Bros Holding (Саудовская Аравия) планируют построить сеть отелей в регионах Узбекистана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"В настоящее время компании начали подготовку бизнес-плана по реализации проекта по строительству трех, четырех и пятизвездочных гостиниц в Бухаре, Самарканде и Хиве", – сообщили в Госкомтуризме.

Предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости компания JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500. Ее годовой оборот составляет 6 миллиардов долларов. У JLL свыше 280 корпоративных офисов в 80 странах по всему миру, штат компании – более 60 тысяч сотрудников.

Ajlan & Brothers Group славится производством мужских головных уборов и готовых тканей. Она изготавливает большую часть продукции на собственных заводах, которая затем продается оптовикам и розничным торговцам в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте. С 1979 года Ajlan & Brothers Group открыла 45 филиалов и 200 торговых точек в Саудовской Аравии и арабских государствах Персидского залива.

Напомним, что в Узбекистане в ближайшее время будет внедрен порядок, в рамках которого государство возместит инвесторам часть затрат на строительство гостиниц. Госбюджет будет компенсировать расходы инвестора при условии сдачи гостиницы в эксплуатацию до 1 января 2022 года с номерным фондом не менее 50 номеров для категории три звезды и не менее 100 номеров для категории четыре звезды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таможенная служба России откроет представительство в Азербайджане
Бизнес 16:43
Золотовалютные резервы Узбекистана снизились за год на 3,55 процента
Бизнес 16:27
Узбекские авиалинии планируют открыть три новых направления в 2019 году
Узбекистан 15:16
Узбекистан в пятерке самых безопасных стран для туристов-одиночек
Узбекистан 15:09
Узбекистан и Корея сотрудничают в сфере внедрения современных IT-технологий в налоговом администрировании
Узбекистан 13:07
Узбекистан может использовать технологии американской Valmont Industries
Узбекистан 11:52
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Диверсификация экономики Азербайджана, развитие ненефтяного сектора - один из главных вопросов, стоящих на повестке дня
Политика 16:44
Таможенная служба России откроет представительство в Азербайджане
Бизнес 16:43
Президент Ильхам Алиев: Цель структурных преобразований в госорганизациях Азербайджана - наладить работу еще более на высоком уровне
Политика 16:42
Лидер националистического движения Турции призвал к полному уничтожению террористов на севере Сирии
Турция 16:35
Золотовалютные резервы Узбекистана снизились за год на 3,55 процента
Бизнес 16:27
Казахстанский экспорт урана достиг $700 млн
Энергетика 16:18
В Баку приедет актер сериала "Спрут", который сыграл Тано Каридди (ФОТО)
Культура 16:01
В Азербайджане началась выдача беззалоговых кредитов женщинам-предпринимателям (Эксклюзив)
Бизнес 15:55
В центре Израиля развернута батарея "Железный купол"
Израиль 15:52