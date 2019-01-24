Компании из Саудовской Аравии планируют построить сеть гостиниц в регионах Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Компании JLL и Ajlan & Bros Holding (Саудовская Аравия) планируют построить сеть отелей в регионах Узбекистана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"В настоящее время компании начали подготовку бизнес-плана по реализации проекта по строительству трех, четырех и пятизвездочных гостиниц в Бухаре, Самарканде и Хиве", – сообщили в Госкомтуризме.

Предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости компания JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500. Ее годовой оборот составляет 6 миллиардов долларов. У JLL свыше 280 корпоративных офисов в 80 странах по всему миру, штат компании – более 60 тысяч сотрудников.

Ajlan & Brothers Group славится производством мужских головных уборов и готовых тканей. Она изготавливает большую часть продукции на собственных заводах, которая затем продается оптовикам и розничным торговцам в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте. С 1979 года Ajlan & Brothers Group открыла 45 филиалов и 200 торговых точек в Саудовской Аравии и арабских государствах Персидского залива.

Напомним, что в Узбекистане в ближайшее время будет внедрен порядок, в рамках которого государство возместит инвесторам часть затрат на строительство гостиниц. Госбюджет будет компенсировать расходы инвестора при условии сдачи гостиницы в эксплуатацию до 1 января 2022 года с номерным фондом не менее 50 номеров для категории три звезды и не менее 100 номеров для категории четыре звезды.

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