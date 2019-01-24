Индия создаст семеноводческое хозяйство в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Индийская компания Nath Bio-Genes планирует реализовать в Узбекистане проект по созданию семеноводческого кластера, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.uz.

Соответствующий меморандум подписали представители индийской компании, а также министерств инновационного развития и сельского хозяйства Узбекистана.

Согласно документу, Узбекистан выделит землю под производство семян и создание семеноводческого кластера, который будет функционировать на основе государственно-частного партнерства. Специалисты из Индии получат возможность работать с зародышевой плазмой местных посевных сортов, а также гибридными сортами, созданными в Узбекистане.

Компания Nath Bio-Genes внесет прямые иностранные инвестиции для создания современной системы, состоящей из нескольких этапов – от выращивания семян до их продажи. Также индийцы предоставят новые сорта семян и консультации по механизмам коммерциализации производства семян, которые внесут свой вклад в развитие сельского хозяйства Узбекистана.

Кроме того, предусматривается, что из Индии в Узбекистан будут поставлены инновации в сфере семеноводства по таким важным культурам, как хлопок, пшеница, помидоры, картошка, арахис, фасоль и овощи. Работы по коммерциализации в данном направлении будут осуществляться совместными усилиями.

Напомним, что в ноябре прошлого года Шавкат Мирзиёев утвердил ряд мер по созданию в стране на условиях государственно-частного партнерства семеноводческих кластеров по производству семян сельскохозяйственных культур.

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