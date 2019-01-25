В Узбекистане учрежден Антимонопольный комитет

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана утвердил структуру Антимонопольного комитета, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на UzSputnik.
Комитет займется созданием эффективных инструментов антимонопольного регулирования цифровой экономики.
Как сообщается в постановлении главы государства, численность управленческого персонала комитета составит 242 человека.
Кроме того, госструктура сможет привлекать к работе зарубежных специалистов.
Отметим, что Антимонопольный комитет - правопреемник Госкомитета Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции по всем его правам, обязательствам и договорам в части антимонопольного регулирования.
Антимонопольный комитет осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций.
Организации необходимо будет внедрить инструменты по защите конкуренции и усовершенствовать систему государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) за счет внедрения новых высокоэффективных методов.
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