В Узбекской области будет создан индустриальный технопарк на основе европейских стандартов

26 января 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Сергелийском районе Узбекистана будет создан современный индустриальный технопарк на основе европейских стандартов, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.uz.

Накануне проект парка был презентован главе государства.

"Площадь технопарка составит более 100 гектаров. Для инвесторов он будет удобен тем, что все здания и сооружения будут готовы "под ключ" и обладать всей необходимой инфраструктурой. В настоящее время начата работа по проектированию технопарка, предпринимателям выделено 85 процентов площади. Здесь намечено создать более 10 тысяч рабочих мест", – отметили в пресс-службе президента.

Мирзиёев поручил ответственным лицам ускорить запуск технопарка и содействовать развитию производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

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