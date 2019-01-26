Азиатский банк развития выделил грант на развитие железных дорог в Центральной Азии

26 января 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках проекта планируется исследовать рынок железнодорожного транспорта и разработать региональную модель железнодорожного движения, Trend сообщает со ссылкой на UzSputnik.

Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере двух миллионов долларов на развитие железных дорог в странах Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Старший специалист по транспорту АБР Юрген Слуйтер отметил, что железнодорожные перевозки должны быть предпочтительным способом торговли в регионе, но железным дорогам все еще сложно конкурировать с автотранспортом.

"Этот грант поддержит исследование и развитие региональной железнодорожной системы, которая будет быстрой, эффективной, доступной для пользователей и простой в использовании во всем регионе", - добавил Юрген Слуйтер.

В рамках проекта будет исследован рынок железнодорожного транспорта и разработана региональная модель железнодорожного движения.

Ранее, страны Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества приняли стратегию по железным дорогам до 2030 года.

Программа ЦАРЭС объединяет Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ее работу поддерживают шесть крупных финансовых институтов, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Азиатский банк развития который исполняет роль секретариата ЦАРЭС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Столица Узбекистана ждет от иностранных инвесторов 2,7 млрд долларов в 2019 году
Узбекистан 15:25
В Казахстане запущена самая крупная солнечная электростанция в Центральной Азии
Энергетика 15:15
Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%
Финансы 15:13
Узбекские молокоперерабатывающие предприятия освобождены от уплаты НДС
Бизнес 15:09
В 2018 году Узбекистан посетило рекордное количество туристов
Узбекистан 14:10
Китайская компания вложит $200 млн в производство лампочек в Казахстане
Экономика 14:03
Лента новостей
Столица Узбекистана ждет от иностранных инвесторов 2,7 млрд долларов в 2019 году
Узбекистан 15:25
В Казахстане запущена самая крупная солнечная электростанция в Центральной Азии
Энергетика 15:15
Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%
Финансы 15:13
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 21-25 января
Энергетика 15:13
Узбекские молокоперерабатывающие предприятия освобождены от уплаты НДС
Бизнес 15:09
Производитель молока в Азербайджане намерен расширить географию экспорта своей продукции (Эксклюзив)
Бизнес 15:05
В Бразилии объявили траур после прорыва плотины
Другие страны 15:04
Азербайджанское государство заботится о трудоустройстве своих граждан и при структурных преобразованиях - эксперт
Политика 14:59
В воскресенье в Баку будет ветреная погода
Общество 14:41