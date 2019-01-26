Узбекистан увеличил экспорт плодоовощной продукции более чем на треть

БАКУ/Trend/ - Узбекистан увеличил экспорт плодоовощной продукции в 2018 году в натуральном выражении на 36,1 процента до 1,23 миллиона тонн, в денежном на 37,5 процента до 874,5 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на NUZ.

В управлении внешнеэкономической деятельности и торговли Госкомстата страны говорится, что экспорт овощей вырос в физическом объеме на 84 процента до 670,1 тысячи тонн, плодов и ягод на 8,1 процента до 307,6 тысячи тонн, винограда снизился на 3,3 процента до 206,8 тысячи тонн, арахиса возрос в 2,2 раза до 29,3 тысячи тонн, арбузов и дынь сократился на 4,1 процента до 16,5 тысячи тонн.

Наибольший объем экспорта плодоовощной продукции пришелся на Казахстан, который увеличил ее закупки в натуральном выражении на 23,9 процента до 584,7 тысячи тонн, в денежном на 23,3 процента до 388,6 миллиона долларов.

При этом доля этой страны в совокупном экспорте Узбекистана плодоовощной продукции снизилась с 52,2 процента в физическом объеме по итогам 2017 года до 45,7 процента по итогам 2018 года.

Вторую позицию по объемам поставок узбекской плодоовощной продукции заняла Россия, увеличившая ее импорт в натуральном выражении на 44,2 процента до 238,2 тысячи тонн, в денежном на 44,8 процента до 164,8 миллиона долларов.

В отличие от Казахстана удельный вес российского импорта плодоовощной продукции из Узбекистана в его общей структуре вырос с 18,3 процента в позапрошлом году до 19,4 процента в прошлом году.

Замыкает тройку лидеров по объемам закупок узбекской плодоовощной продукции Кыргызстан, которые выросли за отчетный период в натуральном выражении на 66,7 процента до 88,2 тысячи тонн, в денежном в 2,7 раза до 80,1 миллиона долларов.

Как и в случае с Россией, доля Кыргызстана в совокупном экспорте Узбекистана плодоовощной продукции увеличилась за отчетный период. В частности, с 5,9 процента по итогам 2017 года до 7,2 процента по итогам 2018 года.

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