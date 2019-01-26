Нидерланды помогут построить в Узбекистане завод по переработке мяса птицы

БАКУ /Trend/ - Нидерланды помогут построить завод по переработке мяса птицы в Уртачирчикском районе Ташкентской области, Trend сообщает со ссылкой на Sputnik Uzbekistan.

Согласно пресс-службе МИД Узбекистана, на строительство фабрики по переработке птичьего мяса потребуется десять миллионов евро.

Накануне посол Узбекистана в Нидерландах Дильер Хакимов обсуждал этот вопрос с руководством компании Marel Holding BV.

Нидерландская сторона заверила, что готова участвовать в создании перерабатывающих мощностей в республике, направленных на повышение потенциала ассортимента производимой сельхозпродукции и обеспечение ее экспортных возможностей для поставок на международные рынки в виде полуфабрикатов.

Представители Marel Holding BV собираются приехать в Узбекистан в начале февраля для того, чтобы обсудить строительство фабрики.

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