Узбекистан и Афганистан укрепляет сотрудничество в индустрии стройматериалов

БАКУ /Trend/ - В акционерном обществе «Узстройматериалы» состоялся первый узбекско-афганский бизнес-форум, посвященный двустороннему сотрудничеству в сфере производства строительных материалов, сообщает Trend со ссылкой на UZA.

На форуме с участием крупных строительных компаний Узбекистана и Афганистана председатель правления акционерного общества "Узстройматериалы" Ботир Зарипов отметил, что взаимовыгодное сотрудничество между странами играет важную роль в развитии производства строительных материалов и других сфер.

«Партнерские отношения между нашими странами в торгово-экономической сфере активно развиваются. Нашим правительством уделяется особое внимание обеспечению потребительского рынка современными стройматериалами, удовлетворению существующего спроса и экспорту в соседние страны, в частности Афганистан. В результате создается возможность обеспечения соседних государств строительными материалами и повышения экспортного потенциала нашей страны» - сказал Зарипов.

Отмечалось, что в Узбекистане принята Программа мер по развитию строительной индустрии на 2017-2020 годы. Исходя из задач, определенных в ней, акционерное общество "Узстройматериалы" принимает комплексные меры по глубокой переработке местного сырья, увеличению объема производства и расширению ассортимента конкурентоспособных строительных материалов.

Сегодня в системе акционерного общества "Узстройматериалы" действуют предприятия по добыче и переработке природных камней, производству цемента и связующих материалов, строительного стекла, керамических изделий, других строительных и декоративных материалов, а также специализированный проектный научно-изыскательский институт, геологоразведочные организации.

«Узбекистан и Афганистан связывает много общего. Дружественные отношения и партнерство между нами весьма значимы для развития двух стран. Сегодняшний бизнес-форум служит налаживанию партнерства между представителями деловых кругов Узбекистана и Афганистана, а также дальнейшему укреплению взаимодействия в экономике» - говорит первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Афганистана Ахмад Навид Барат.

В рамках мероприятия организована выставка строительных материалов, произведенных в Узбекистане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.