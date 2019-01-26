В Узбекистане могут разрешить сдавать в аренду жилье интуристам на 120 дней

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане в ближайшие месяцы планируется принять документ, который разрешит в упрошенном порядке сдавать в аренду жилье иностранцам в течении 120 дней в год, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.uz.

В частности, данный документ предоставит право собственникам жилых помещений, прошедшим регистрацию в специальной единой электронной системе, право заключать краткосрочные договора на аренду жилых помещений сроком до 30 суток в электронной форме без нотариального удостоверения и регистрации в налоговых органах.

При этом лица, предоставляющие жилые помещения в краткосрочную аренду до 30 суток, но не более 120 суток в год, смогут оказать услуги по размещению без регистрации в качестве субъекта предпринимательства. Фактически это создаст правовые условия для использования гражданами Узбекистана крупных международных онлайн-площадок для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья.

"В первоначальном варианте проекта документа по аренде жилья, который мы разработали, был указан срок в 60 дней в год. После этого возникли вопросы – почему именно этот срок был выбран. Все просто – мы до разработки нашего документа изучили международный опыт, особенно в Европе. Там сейчас идет процесс сокращения данных сроков до 30 дней", – отметил исполняющий обязанности начальника управления методологии Госкомтуризма Азиз Фаёзов.

По словам начальника управления, многие европейские государства уже отказываются от широкого использования системы бронирования квартир Airbnb, так как она создает дефицит на рынке для самих граждан этих стран.

"Мы учитываем интересы наших граждан. Туристы естественно платят больше, приходят на неделю, оставляют 200-300 долларов. За месяц владелец может сдать квартиру нескольким туристам. При такой схеме цена на рынке аренды жилья естественно возрастет", - заметил Фаёзов.

По словам начальника управления, сейчас в документе заложена возможность сдачи жилья на 120 дней в году, однако какой срок будет в итоговом варианте документа, пока сказать сложно, так как он находится в процессе доработки.

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