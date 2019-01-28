В Шанхае открылась торговая площадка Узбекской товарно-сырьевой биржи

БАКУ /Trend/ - В Шанхае открылась зарубежная торговая площадка Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz

Она будет работать на базе китайской компании Xinjiang Asia – Europe International Material Trade Center Co., LTD.

"Открытие торговой площадки узбекской биржи в Шанхае, который является крупным мировым торгово-финансовым центром, стало знаковым событием для развития торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Китаем. Широкое использование механизмов электронной биржевой торговли и клиринга раскроет новые возможности для китайских и узбекских предпринимателей", – отметил председатель правления УзРТСБ.

Новая торговая площадка расположена в Национальном выставочном центре, в котором прошло первое Китайское международное импортное ЭКСПО. Необходимо отметить, что УзРТСБ также имеет торговые офисы в городах Куйтун и Урумчи.

Торговые площадки биржи в Китае, помимо осуществления экспортно-импортных операций через электронные, биржевые и аукционные торги, также будут оказывать консалтинговые услуги по различным аспектам работы на китайском и узбекском товарных рынках, логистике и информационному обеспечению бизнеса.

В настоящее время продолжается работа по определению перечня товарных позиций для реализации через новые опорные пункты УзРТСБ. В предварительный список для экспорта отечественной продукции в Китай вошли такие биржевые товары, как энергоносители и нефтепродукты, полиэтилен, химическая продукция, хлопковое волокно и линт.

По данным Госкомстата Узбекистана, в 2018 году внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Китаем превысил 6,4 миллиарда долларов, увеличившись на 35,2 процента. При этом Китай сохранил статус крупнейшего торгового партнера Узбекистана, заняв 19 процентов в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана.

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