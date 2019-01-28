Американская OPIC возобновляет финансирование проектов в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Американская Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) возобновляет финансирование проектов в Узбекистане, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров делегации фермерского хозяйства Hosiyatli Bog’ Plus из Джизакской области с представителями OPIC.

Цель переговоров в Вашингтоне – обсуждение перспектив сотрудничества при создании в Бахмальском районе Джизакской области интенсивного сада и современного тепличного хозяйства.

"Проект стоимостью 21 миллион долларов предусматривает посадку на земельном участке свыше 180 гектаров саженцев яблонь, миндаля, черешни, а также возведение современных высокоэффективных теплиц, установку холодильных камер и сушильного оборудования от ведущих мировых производителей", – отметили в пресс-службе МИД.

Созданные производственные мощности позволят наладить выращивание сельскохозяйственной продукции, ее переработку и экспорт главным образом в сопредельные с Узбекистаном страны, а также Россию. Планируется создание до 150 рабочих мест, половина из которых будет занята женщинами.

Запуск проекта намечен на март 2019 года, на полную мощность производство выйдет к 2021 году. Это станет первым проектом, профинансированным OPIC после подписания в рамках официального визита президента Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года меморандума о сотрудничестве между Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям и Корпорацией частных зарубежных инвестиций.

В настоящее время совместно с OPIC прорабатывается еще ряд других инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса, развития частных медицинских услуг, а также сельского хозяйства.

Созданная в 1971 году американская корпорация OPIC занимается реализацией программ поддержки частных инвестиций в развивающихся странах. Активы этой корпорации составляют 30 миллиардов долларов.

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