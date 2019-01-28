Оборот розничной торговли в Узбекистане вырос на более чем 5% в 2018 г.

БАКУ /Trend/ - Оборот розничной торговли по итогам января-декабря прошлого года в Узбекистане составил 131,76 триллиона сумов, увеличившись на 5,5 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на UzDaily.

Госкомстат Узбекистана отмечает, что товарооборот крупных предприятий составил 18,08 триллиона cумов (темпы роста - 24,2 процента), субъектов малого предпринимательства – 113,68 триллиона cумов (темпы роста - 3,0 процента). Из общего объема товарооборота малого предпринимательства продажа товаров в неорганизованной торговле составила 15,44 триллиона cумов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 2,7 процента.

По всем регионам республики наблюдалось увеличение темпов роста в розничной торговле по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем относительно высокие темпы роста наблюдались в Хорезмской, Джизакской, Андижанской и Бухарской областях.

В структуре оборота розничной торговли объем товарооборота крупных предприятий увеличился на 24,2 процента и достиг 18,08 триллиона cумов, что составляет 13,7 процента от общего объема продаж.

Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства, согласно статистическим расчетам, составил 113,68 триллиона cумов и увеличился на 3,0 процента. Доля этого сектора по республике в обороте розничной торговли достигла 86,3 процента.

Данный показатель, в сравнении с другими регионами, был больше в Сырдарьинской (93,6 процента) и Кашкадарьинской (92,6 процента) областях.

В структуре оборота розничной торговли основная доля крупных предприятий наблюдалась в городе Ташкент (24,5 процента).

Оборот розничной торговли на душу населения во всех регионах республики увеличился, но самым большим был в городе Ташкент (11,85 миллиона cумов). Это можно объяснить расположением крупных торговых и промышленных предприятий.

Оборот розничной торговли на душу населения по республике за январь-декабрь 2018 года в среднем составил 3,99 млн cумов (увеличение на 3,7 процента).

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