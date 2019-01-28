Совместный бизнес-форум между деловыми кругами Малайзии и Хорезмской области

28 января 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Малазийская корпорация по развитию внешней торговли (MATRADE) и представители Хорезмской области во главе с главой региона Фарходом Эрмановым, 24 января организовали совместный бизнес-форум в Малайзии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на UzDaily.

В работе мероприятия приняли участие более 50 крупных малазийских промышленных предприятий и импортеров, в том числе, руководство Министерства международной торговли и промышленности Малайзии (MITI), MATRADE, Малазийской международной торговой и инвестиционной палаты, Международной торговой ассоциации SMITA и др.

В рамках мероприятия малазийская сторона была подробно ознакомлена с созданными в республике благоприятными условиями для ведения бизнеса. Помимо этого, была осведомлена о принятых мерах по поддержке развития гостиничного бизнеса, проводимых масштабных экономических реформах, деятельности свободных экономических зон, торгово-экономическом потенциале страны и Хорезмской области и в том числе СЭЗ «Хазорасп».

В ходе выступления старший директор MATRADE Мохд Мустафа дал высокую оценку проводимым в Узбекистане реформам по либерализации экономики и оздоровлению бизнес-климата. Отмечено, что MATRADE рассматривает Узбекистан в качестве стратегического партнера Малайзии в Центральной Азии.

Председатель компании «Ideal Healthcare Sdn. Bhd.» информировал о заинтересованности в создании совместного предприятия по производству медицинских изделий на территории Узбекистана. Подчеркнуто, что учреждение совместного предприятия в Узбекистане откроет новые возможности экспорта производимой продукции в быстро развивающиеся рынки стран Центральной Азии и СНГ.

Председатель компании «Hadid Engineering Sdn. Bhd.» выразил заинтересованность в изучении вопроса приобретения акций узбекских компаний нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленностей для модернизации производства и внедрения нового энергетически эффективного оборудования в целях производства конкурентоспособной экспортно-ориентированной продукции.

По итогам бизнес-форума стороны договорились об организации очередного визита малазийских деловых кругов во главе с руководством MATRADE в республику в мае 2019 для обсуждения вопросов реализации перспективных инвестиционных проектов и дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

Также, достигнуты конкретные договоренности по реализации следующих инвестиционных проектов.

- с компанией «Hadid Engineering» по реализации инвестиционного проекта в строительной индустрии стоимостью более 100 миллионов долларов, а также рассмотрению возможности приобретения акций компаний нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности для модернизации действующих производственных мощностей;

- реализация инвестиционных проектов в сфере ИКТ совместно с крупнейшей малазийской телекоммуникационной компанией «Telekom Malaysia Bhd.», в том числе по принципу ГЧП (G2B);

- по созданию в Хорезмской области современного кластера по разведению рыбы и производства рыбьего корма с использованием местного сырья с компанией «A Farm Agrotech»;

- открытие филиала узбекско-малазийского совместного инновационного центра «Monarch Holdings» по оказанию медицинско-косметологических услуг в городе Ургенч;

- создание центра по оказанию медицинских и консультационных услуг в Хорезмской области с компанией «Alpha International Training & Consultancy»;

- организация экспортно-ориентированного производства медицинских изделий с компанией «Ideal Healthcare».

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