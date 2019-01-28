Узбекистан предложил Турции создать совместную транспортную компанию

28 января 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан предложил Турции создать совместную транспортную компанию и логистический центр, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя министра внешней торговли Бадриддина Абидова с делегацией Сельскохозяйственных кредитных кооперативов Турции.

Стороны обсудили план сотрудничества в сфере торговли и инвестиции.

Замминистра торговли выдвинул предложение о налаживании сотрудничества в развитии и создании совместной узбекско-турецкой логистической компании, привлечении крупных турецких инвестиций для модернизации парка "Урта Осиё Транс", а также организации международного, интермодального и многопрофильного центра логистики с крупными складскими и холодильными мощностями.

По завершении переговоров стороны договорились приложить все усилия для выполнения достигнутых договоренностей.

Турция на сегодняшний день является одним из важных торговых партнеров Узбекистана. В 2017 году объем товарооборота между странами увеличился на 30 процентов и составил 1,5 миллиарда долларов.

В прошлом году Турция заняла четвертое место во внешнеторговом обороте Узбекистана. Объем торговли между странами превысил 2,1 миллиарда долларов, из которых 936 миллионов долларов это узбекский экспорт, а 1,2 миллиарда долларов - импорт.

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