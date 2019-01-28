Бельгийская компания заинтересована в производстве охладительных систем в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов провел переговоры с ведущей международной компании Jaga Climate Designers 25 января, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на UzDaily.

Бельгийская сторона высоко оценила ряд реализуемых по инициативе Президента Шавката Мирзиёева масштабных инфраструктурных проектов в Узбекистане, в том числе «Tashkent Сity» в столице, и выразила готовность принять участие в них.

По итогам состоявшихся переговоров бельгийская компания подтвердила заинтересованность в создании в Узбекистане совместного предприятия по производству отопительных, охладительных и вентиляционных систем.

Достигнута договоренность, что в самое ближайшее время представительная делегация Jaga Climate Designers посетит Узбекистан для проведения конкретных переговоров в профильных министерствах и ведомствах по данному проекту.

Jaga Climate Designers – разработчик высококачественных и эксклюзивных систем отопления, охлаждения и вентиляции, которые экспортируются более чем в 50 стран мира.

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