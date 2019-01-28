ЕС предоставил Узбекистану 5 млн евро для поддержки по вступлению в ВТО

28 января 2019 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Европейский союз предоставил Узбекистану пять миллионов евро для проекта по поддержке вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), как передает Trend, об этом сообщает UzDaily со ссылкой на пресс-службу министерства внешней торговли.

В министерстве внешней торговли Узбекистана 21 января 2019 года состоялась встреча с главой делегации ЕС в Узбекистане послом Эдуардсом Стипрайсом.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего многопланового двустороннего сотрудничества, а также расширения взаимодействия в области торговли и финансово-технического содействия.

В частности, в ходе беседы Эдуардс Стипрайс подтвердил заинтересованность ЕС в поддержке деятельности Много-Партнерского Трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья. Посол отметил, что в связи со спецификой направлений финансово-технического содействия ЕС в Узбекистане, а именно развитие сельских регионов, сторонам следует совместно рассмотреть возможности использования соответствующих инструментов финансирования Евросоюза для Трастового фонда.

Стороны также обсудили вопросы привлечения содействия ЕС в процессе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Посол Стипрайс поддержал выраженную узбекской стороной позицию относительно необходимости четкого распределения направлений содействия в разрезе каждого донора. В этой связи, европейская сторона выразила готовность синхронизировать свою деятельность с другими донорами, в части касающейся оказания содействия процессу присоединения Узбекистана к ВТО, во избежание возможного дублирования.

ЕС выделил для Узбекистана пять миллионов евро для проекта по поддержке вступления в ВТО, который будет реализовываться Международным торговым центром (МТЦ) Конференции ООН по торговле и развитию и ВТО.

Вместе с тем, принимая во внимание процедуры ЕС по утверждению проектов, делегация Евросоюза подтвердила, что, МТЦ не дожидаясь завершения указанных процедур, в ближайшее время приступит к практической реализации проекта.

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