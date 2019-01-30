В Узбекистане учредили новое министерство - «Мининвествнешторг»

БАКУ/Trend/ - Министерство инвестиций и внешней торговли станет новой государственной структурой Узбекистана, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.uz.

Согласно указу главы государства, «Мининвествнешторг», возглавляемый Сардором Умурзаковым, образован на базе слияния министерства внешней торговли и Государственного комитета по инвестициям.

Новая структура является уполномоченным госорганом, ответственным за реализацию единой инвестиционной политики, координацию привлечения иностранных инвестиций, сотрудничество с международными финансовыми институтами и иностранными правительственными финансовыми организациями, а также формирование и координацию единой политики в сфере внешней торговли и международного экономического сотрудничества.

При новом министерстве будут созданы:

Совет по тарифному и нетарифному регулированию с упразднением Межведомственного таможенно-тарифного совета;

Агентство по привлечению иностранных инвестиций для оказания информационной и правовой поддержки иностранным инвесторам, а также решения возникающих проблем, оказания им услуг по оформлению необходимой документации;

Агентство технологического развития в целях поиска, привлечения и содействия внедрению передовых зарубежных технологий для создания производств конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью на базе местного сырья, создания эффективной системы экспертизы, масштабирования и коммерциализации научных разработок, формирования механизмов государственной поддержки предприятий, разрабатывающих и внедряющих передовые технологии.

«Мининвествнешторгу» поручено, до 1 июня 2019 года, разработать и внедрить интерактивную инвестиционную карту Узбекистана, отражающую производительный потенциал и потребность каждого региона в объеме инвестиций, с указанием конкретных проектов с предварительными расчетами и другой информацией, представляющей интерес для потенциальных инвесторов.

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