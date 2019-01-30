В Узбекистане учредили новое министерство - «Мининвествнешторг»

30 января 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство инвестиций и внешней торговли станет новой государственной структурой Узбекистана, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.uz.

Согласно указу главы государства, «Мининвествнешторг», возглавляемый Сардором Умурзаковым, образован на базе слияния министерства внешней торговли и Государственного комитета по инвестициям.

Новая структура является уполномоченным госорганом, ответственным за реализацию единой инвестиционной политики, координацию привлечения иностранных инвестиций, сотрудничество с международными финансовыми институтами и иностранными правительственными финансовыми организациями, а также формирование и координацию единой политики в сфере внешней торговли и международного экономического сотрудничества.

При новом министерстве будут созданы:

Совет по тарифному и нетарифному регулированию с упразднением Межведомственного таможенно-тарифного совета;

Агентство по привлечению иностранных инвестиций для оказания информационной и правовой поддержки иностранным инвесторам, а также решения возникающих проблем, оказания им услуг по оформлению необходимой документации;

Агентство технологического развития в целях поиска, привлечения и содействия внедрению передовых зарубежных технологий для создания производств конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью на базе местного сырья, создания эффективной системы экспертизы, масштабирования и коммерциализации научных разработок, формирования механизмов государственной поддержки предприятий, разрабатывающих и внедряющих передовые технологии.

«Мининвествнешторгу» поручено, до 1 июня 2019 года, разработать и внедрить интерактивную инвестиционную карту Узбекистана, отражающую производительный потенциал и потребность каждого региона в объеме инвестиций, с указанием конкретных проектов с предварительными расчетами и другой информацией, представляющей интерес для потенциальных инвесторов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Товарооборот между Пакистаном и Узбекистаном вырос втрое
Бизнес 13:11
Узбекистан: сфера туризма процветает
Туризм 11:11
Узбекистан и Италия запустили предприятие по производству стройматериалов из мрамора
Бизнес 29 января 18:40
Аэропорт «Ташкент» объявил тендер на закупку газа аргон
Тендеры 29 января 17:19
Узбекистан намерен произвести 201,5 тыс. тонн рыбы в 2019
Бизнес 29 января 16:46
Ведущей индийский эксперт примет участие в создании технопарка в Узбекистане
Бизнес 29 января 16:15
Лента новостей
Лавров возглавил рейтинг самых упоминаемых министров России в 2018 году
Россия 15:22
Азербайджан и Карачаево-Черкесия обсудят возможности расширения экономического сотрудничества
Бизнес 15:22
Власти города Булавайо в Зимбабве ввели ограничение на потребление воды
Другие страны 15:19
Новая акция AZAL: Баку-Стамбул-Баку всего 169 евро
Бизнес 15:18
Багдад не будет проводить военных операций в Сирии без согласия Дамаска
Арабские страны 15:15
Почта Азербайджана обработала в 2018 году свыше 4,25 млн отправлений
ИКТ 15:14
Китай в 2019 году выведет на орбиту 10 навигационных спутников "Бэйдоу"
Китай 15:11
В Италии заявили о планах вывода контингента из Афганистана
Европа 15:09
В Кремле прокомментировали сообщения о беседе Путина и Трампа без переводчика на G20
Россия 15:09