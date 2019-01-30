БАКУ /Trend/ - В Ташкенте будет построено самое высокое здание в Узбекистане, Trend сообщает со ссылкой на Podrobno.uz.

Ведутся расчетные и аналитические работы, которые производятся посредством возможностей IT-технологий.

На сегодняшний день на территории Лота № 4, где осуществляет строительство компания Universal packing masters, действующая под брендом Murad buildings, уже завершены геологические исследования грунта по международным и местным стандартам. Генеральный проектировщик – компания из Сингапура DP Architects предоставила параметры для их проведения: количество, расположение и глубина скважин. Реализацию этой задачи взяла на себя турецкая международная компания Zetas.

Посредством новейших геологических технологий был изучен состав почвы на глубине от 65 до 100 метров. Проведены исследования в соответствии с международными стандартами (ASTM, EUROCODE 7, ISO), в частности, статическое зондирование (SPT), динамическое зондирование пробоотборником (CPT), измерение скорости поперечных волн (PS-Logging). Эти показатели нужны для составления геологической формулы грунта (плотность, влажность, поровое (гидродинамическое) давление, температура, электрическое сопротивление и т.д.) на строительной площадке.

Теперь, когда данные получены, специалисты приступают к корректировке архитектурной концепции. Будут уточнены проекты разработки котлована, устройства свай, а также работ по укреплению грунта и возведению фундамента.

При этом предпринимаются необходимые меры для того, чтобы максимально снизить воздействие строительных процессов на полувековые деревья, по проспекту Ислама Каримова отгораживая их от площадки.

После обновления архитектурного плана с учётом полученных данных, строители приступят к разработке котлована и укреплению грунта.

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