Узбекистан построит первую АЭС в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Фаришский район Джизакской области и побывал на одной из площадок, где будет построена в течение 8-9 лет первая в Центральной Азии атомная электростанция, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент побеседовал с руководителями агентства "Узатом" и корпорации "Росатом". Он отметил, что этот проект — новое стратегическое направление сотрудничества с Россией.

"Промышленность нашей страны развивается, численность населения растет. Предстоит реализовать множество больших планов. Для всего этого нам нужно стабильное энергоснабжение. Эту возможность в условиях ограниченности источников энергии нам предоставит атомная электростанция, она послужит дальнейшему развитию экономики и трудоустройству населения", — сказал Мирзиёев.

Он также подчеркнул, что необходимо тщательно готовиться к строительству АЭС, изучить зарубежный опыт в возведении сооружений такого рода.

"Наша атомная электростанция должна быть лучше, еще более качественной и безопасной, чем другие", — отметил глава государства.

Мирзиёев отметил, что Фариш — один из районов с самым высоким потенциалом, однако всегда отстает от других регионов.

"Правильно задействовав его возможности в сельском хозяйстве, геологии, перерабатывающей сфере, можно еще более повысить благосостояние населения, увеличить поступления в местный бюджет", — заявил президент.

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