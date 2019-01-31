Узбекистан планирует сотрудничество с Саудовской Аравией в текстильной отрасли

31 января 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители ассоциации «Узтекстильпром» встретились с делегацией корпорации Саудовской Аравии Ajlan&Bros, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

В ходе переговоров сторонами были обсуждены вопросы налаживания и дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе реализация в Узбекистане совместных инвестиционных проектов в текстильной отрасли.

В свою очередь, руководством и специалистами ассоциации "Узтекстильпром" была представлена подробная информация о конкурентных преимуществах и условиях для иностранных инвесторов в Узбекистане, льготах и преференциях в текстильной и швейно-трикотажной отрасли.

Представители иностранной компании дали высокую оценку достижениям в текстильной отрасли республики, а также масштабным экономическим реформам страны.

По итогам встречи иностранная сторона заявила о намерении по реализации инвестиционного проекта в Узбекистане, созданию производства готовых текстильных изделий.

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