Таджикистан планирует экспорт 2 млрд кВт/ч электроэнергии в Узбекистан

БАКУ /Trend/ -Таджикистан планирует экспортировать 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии на юг Узбекистана с апреля по октябрь 2019 года, что на 800 миллионов киловатт-часов больше, чем в прошлом году. Об этом, как передает в пятницу Trend, сообщает ASIA-Plus со ссылкой на министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонова.

Ежедневно северные районы Таджикистана получают по 3 млн кВт/ч узбекской электроэнергии. В свою очередь, с приходом зимних холодов юг Узбекистана ежесуточно получает по 17 млн кВт/ч таджикской электроэнергии.

После выступления министра таджикские депутаты единогласно ратифицировали подписанное в ноябре 2018 года соглашение между правительством Таджикистана и Азиатским банком развития по проекту «Переподключение энергетических сетей Таджикистана к Центральноазиатской энергетической системе».

Для реализации проекта АБР выделил в качестве гранта 35 миллионов долларов США.

Данные средства пойдут на синхронизацию энергетических сетей Таджикистана с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана и создание релейных систем защиты сетей.

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