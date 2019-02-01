Производство бензина в Узбекистане выросло на 3,7% в 2018 году

БАКУ/Trend/ - Производство бензина в Узбекистане увеличилось в 2018 году на 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составило почти 1,147 миллиона тонн против снижения на 2,5 процента по итогам 2017 года, Trend сообщает агентство финансовых новостей Dividends.

В частности, в первом квартале 2018 года производство бензина выросло на 11,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 309,9 тысячи тонн, во втором – снизилось на 5,8 процента до 250,4 тысячи тонн, в третьем – увеличилось на 14,4 процента до 312,9 тысячи тонн, в четвертом – упало на 5,4 процента до 273,7 тысячи тонн.

В настоящее время в Узбекистане действует три нефтеперерабатывающих завода – Бухарский, Ферганский и Алтыарыкский, совокупной мощностью 11,12 миллионов тонн. Однако мощности предприятий загружены только на 60-70 процентов.

Из-за снижения в последние годы добычи нефти Узбекистан импортирует ее из Казахстана, а с ноября 2017 года ее начали закупать и в России. Так за два последних месяца минувшего года из России было импортировано 70 тысяч тонн нефти. Однако в апреле прошлого года закупки российской нефти остановились, и за первый квартал было импортировано только 36 тысяч тонн.

Казахстан, напротив, увеличил экспорт нефти в Узбекистан по итогам 2018 года в натуральном выражении на 38 процентов до 228,67 тысячи тонн, в денежном на 93,7 процента до 136,87 миллиона долларов.

Напомним, что в ноябре 2017 года для покрытия дефицита бензина минфин выделил АО «Узнефтепродукт» и нефтеперерабатывающим заводам беспроцентную ссуду в размере двух триллионов сумов для импорта углеводородного сырья и готовых нефтепродуктов.

Импортируемое топливо до 2020 года освобождено от уплаты таможенных платежей, а НПЗ – от уплаты налога на прибыль, с направлением высвобождаемых средств на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производственных мощностей.

Ранее сообщалось, что 16 ноября 2018 года в Узбекистане были повышены цены на автомобильный бензин марки АИ-80 — с 3800 до 4000 сумов за литр, АИ-91 — с 4300 до 4500 сумов за литр, дизельного топлива — с 4600 до 4800 сумов за литр, дизельное топливо ЭКО — с 4600 до 4900 сумов за литр.

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