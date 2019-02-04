Узбекская валюта установила новый антирекорд

БАКУ/Trend/ - По данным на понедельник узбекский сум теряет позиции по отношению к основным мировым валютам, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЦБ Узбекистана.

Как следует из данных Telegram-канала Центрального банка, курс доллара по отношению к суму вырос на 16,59 сума, составив 8401,53 сума.

Евро увеличился на 54,22 и достиг отметки в 9623,11 сума по сравнению с прошлой неделей.

Рубль демонстрирует не столь сильное увеличение, однако за последнюю неделю российская валюта выросла на 1,26 сума и составила 128,35 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

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