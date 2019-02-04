Узбекистан проведет переговоры с инвесторами в США и Великобритании для выпуска облигаций

БАКУ /Trend/ - Для выпуска и успешного размещения первых государственных международных облигаций Узбекистана с 7 по 14 февраля в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне пройдут так называемые"роуд-шоу" (встречи с инвесторами), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

"По итогам встреч, исходя из условий и тенденций на международных финансовых рынках, планируется выпуск первых государственных международных облигаций страны на период 5 и/или 10 лет", – сообщили в минфине.

Во время "роуд-шоу" ожидается проведение переговоров делегации Узбекистана с крупными инвесторами. По итогам встреч будут осуществлены первые шаги по интеграции с международными финансовыми рынками.

Напомним, что согласно указу президента Узбекистан в этом году планирует выпустить и разместить суверенные облигации по фиксированной купонной ставке на сумму не менее 500 миллионов долларов и сроком обращения пять и более лет.

Со стороны Узбекистана глобальным координатором и совместным букраннером был назначен JP Morgan, а Citibank и Gazprombank – совместными ведущими менеджерами и букраннерами.

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